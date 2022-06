Favari: “Impossibile l’alleanza con altri partiti. Non ci fermeremo qui”

Samanta Favari, candidata a sindaco con il partito 3V: “Ribadisco l’impossibilità di un’alleanza con altri partiti. Non ci allineeremo con nessuno in caso di ballottaggio. Non ci attendavamo nessun risultato e siamo arrivati, al momento, quasi al 2%. Per noi sarebbe un ottimo risultato. Non ci fermeremo qui, abbiamo appoggiato un partito nazionale e a differenza di una lista civica (il riferimento è a Piacenza Rinasce) non ci fermeremo con il termine delle elezioni amministrative”.

