L’ultimo confronto tra Tarasconi e Barbieri stasera alle 21.00 a Doppio Turno

L’ultimo confronto tra Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri prima del silenzio elettorale che scatta a mezzanotte andrà in onda questa sera su Telelibertà alle 21.00.

Le due candidate alla poltrona di sindaco di Piacenza si ritroveranno faccia a faccia, in vista del ballottaggio di domenica, a Doppio Turno, la trasmissione di Telelibertà condotta dal direttore Nicoletta Bracchi e dal vicedirettore Michele Rancati.

Un dibattito in cui le due avversarie, portacolori rispettivamente di centrosinistra e centrodestra, potranno tentare di convincere anche gli ultimi indecisi in vista del sentitissimo voto di domenica.

Il regolamento prevede, nel pieno rispetto dei dettami sulle legge sulla par condicio, che ciascuna abbia lo stesso tempo per rispondere alle domande ed eventualmente replicare alla rivale. Ambiente, sanità, lavori pubblici, sport, commercio e sviluppo economico saranno i temi portanti del confronto, con un occhio di riguardo particolare anche al difficile puzzle delle alleanze con le altre forze politiche che hanno corso al primo turno.

Appuntamento dallo Spazio Rotative alle 21.00, quindi, per un appuntamento “unico”, che non potrà essere replicato nei prossimi giorni a causa proprio del silenzio elettorale.

