“Assemblea On ER”: stasera anniversario Ustica, rifiuti, università, ricerca pubblica

Dopo la pausa da par condicio per il referendum e le elezioni comunali, riparte Assemblea On ER, il format radio televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna..

Nella 22esima puntata si parla dell’anniversario di Ustica: a 42 anni dalla strage aerea, i familiari delle vittime, in comune a Bologna, hanno incontrato la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e la presidente dell’associazione che riunisce i familiari delle vittime, Daria Bonfietti.

E come sempre, al centro della puntata, il lavoro dei consiglieri regionali. Parleremo, dunque, del piano regionale dei rifiuti, delle risorse e delle iniziative per il diritto allo studio universitario con l’audizione della direttrice di Er.Go. Patrizia Mondin, che ha presentato i dati dell’ultimo anno di attività in commissione Cultura. E ancora: La quarta Commissione assembleare ha preso in esame la relazione sugli interventi attuati nei primi tre anni di applicazione della legge regionale sulla Prevenzione. Inoltre, sono state approvate due risoluzioni firmate dalla maggioranza. Una di Andrea Costa (Pd) per sostenere la ricerca pubblica e per garantire la professionalità dei ricercatori che operano all’interno del servizio sanitario pubblico e una di Giulia Pigoni (lista Bonaccini) che ha chiesto alla Regione di valorizzare il Cammino di Santa Giulia e includerlo nel Circuito dei Cammini e Vie di Pellegrinaggio in Emilia-Romagna.