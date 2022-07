“Caos nidi? Verso soluzione. Cane Ector in adozione”. L’intervista a Tarasconi

Che fine farà l’unità cinofila della polizia municipale, simbolo della giunta Barbieri? “Probabilmente il cane Ector sarà dato in adozione, perché non è in grado di svolgere il proprio compito e, quindi, non deve gravare sulla collettività”. Ci sarà un assessore delegato alla sicurezza? “No, me ne occuperò direttamente io”. E la nuova sede del corpo di via Rogerio? “L’ex caserma dei pompieri in viale Dante sarebbe la struttura ideale, ma bisogna approfondire vari aspetti tecnici”.

Di questo, e non solo, abbiamo parlato con il neosindaco di Piacenza Katia Tarasconi nell’intervista – qui sopra – a cura di Thomas Trenchi.

Tra i tema d’attualità, ci sono anche la riorganizzazione dei dipendenti comunali, la graduatoria degli asili nido e l’allestimento della giunta comunale.