Assemblea On E-R: mostra su Guccini, rendiconto Asl, Pnrr. Stasera su Telelibertà

La mostra con i ritratti di Guccini, inaugurata proprio alla presenza del cantautore, il rendiconto 2021 della Aziende sanitarie, i progetti del Pnrr per il sociale e le prime indicazioni del piano aria regionale. Sono i temi al centro della 24esima puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo che racconta le attività dell’Assemblea legislativa, in onda questa sera andrà in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

Il volto di Francesco Guccini raffigurato in ottanta caricature realizzate da artisti di tutto il mondo, anche dell’estremo oriente. È la mostra ‘Non so che viso avesse’ allestita in Assemblea e inaugurata proprio alla presenza del cantautore. La mostra, visitabile visitabile fino al 26 agosto, è curata da Gianandrea Bianchi di World Humor Awards; Guido De Maria, regista, autore televisivo e vignettista, e da Leonardo Cannistrà, autore della caricatura che ritrae Guccini nella locandina.

Per quanto riguarda le Aziende sanitarie, i bilanci chiudono in pareggio nonostante le spese legate al Covid, tra emergenza sanitaria e campagna vaccinale. I dati sono stati presentati dal direttore generale della sanità regionale Luca Baldino, ma non sono mancate le critiche delle opposizioni.

Primi passi in commissione per il Pair, il Piano aria integrato regionale 2030, presentato dall’assessora all’Ambiente Irene Priolo. Sono previsti investimenti per la mobilità sostenibile, per le piste ciclabili e abbonamenti al trasporto pubblico locale per chi rottama un veicolo.