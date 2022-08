Elezioni, pronta la lista del Movimento 5 Stelle: c’è l’ex sindaco di Caminata De Falco

C’è anche il piacentino Carmine De Falco nella lista dei candidati del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 25 settembre. L’ex primo cittadino di Caminata – ultimo sindaco del paese prima della fusione in Alta Val Tidone – si presenta dunque con la sigla guidata dall’ex premier Giuseppe Conte, come già fatto nella recente tornata amministrativa di Piacenza.

De Falco correrà per un seggio alla Camera, nel collegio plurinominale “Emilia-Romagna – 01” che comprende il nostro territorio. E’ stato proprio il Movimento 5 Stelle a rendere noto l’esito delle “parlamentarie” sul blog, precisando che Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le linee della forza politica, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il M5s piacentino non è riuscito a candidare anche un secondo esponente, Rosalba Barile, che non ha superato la consultazione interna al partito.

LISTA ALLA CAMERA

LISTA AL SENATO