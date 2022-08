Sorteggiati 440 scrutatori per le elezioni politiche. Il compenso è di 145 euro

La Commissione elettorale comunale, presieduta dall’assessore Simone Fornasari e composta dai consiglieri comunali Gloria Zanardi, Margherita Lecce e Salvatore Scafuto, riunitasi oggi, ha nominato i 440 scrutatori che comporranno i seggi per le elezioni politiche di domenica 25 settembre, sorteggiandoli mediante algoritmo random tra i 2.904 cittadini iscritti all’apposito Albo. Con le stesse modalità sono stati estratti i nominativi delle riserve.

L’ELENCO DEGLI SCRUTATORI

Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili nel pomeriggio di sabato 24 settembre dalle ore 15.30 fino al completamento delle operazioni preliminari di allestimento dei seggi e domenica 25 settembre dalle 7.00 alle 23.00 per le operazioni di voto, procedendo poi, senza interruzione, allo spoglio delle schede, la cui conclusione è prevista per le prime ore del mattino successivo.

Per accettare l’incarico, i cittadini estratti (in allegato gli elenchi in ordine alfabetico e di sezione) devono ritirare la nomina presso gli Uffici di largo Anguissola 1, al 1° piano del Polisportivo Franzanti (scala di fronte alla biglietteria), da venerdì 2 sino a sabato 17 settembre, nei seguenti orari: – martedì – mercoledì – venerdì dalle 14 alle 17 – lunedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 12.

Occorrerà portare con sé la richiesta di accreditamento del compenso con codice IBAN che si potrà scaricare, a partire dal 1° settembre, anche dal sito www.comune.piacenza.it.

Le eventuali rinunce devono essere comunicate all’indirizzo email: [email protected]

Chi non è stato sorteggiato ma fosse disponibile a sostituire eventuali rinunciatari può contattare l’Ufficio Elettorale e, qualora non sia già stato estratto in qualità di riserva, comunicare la propria disponibilità per la chiamata nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale.

Per qualsiasi informazione può essere contattato l’Ufficio Elettorale del Comune di Piacenza telefonando ai numeri 0523–492969/492972 o al 334-9928694, nonché scrivendo a [email protected]

Il compenso per scrutatori e segretari è di 145 euro nei seggi ordinari; 61 euro nei seggi speciali allestiti presso le case di riposo Vittorio Emanuele e Maruffi, presso la Casa di Cura Piacenza e l’Ospedale Civile, nonché all’interno della casa circondariale. Per i presidenti, il compenso ammonta rispettivamente a 187 e 90 euro.