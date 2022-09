“Mastella Noi di Centro Europeisti”: in Sant’Ilario presentati lista e programma

Nell’auditorium Sant’Ilario a Piacenza si è tenuta la presentazione della lista Mastella Noi di Centro Europeisti e del programma in vista delle elezioni di domenica 25 settembre.

“Proponiamo una nuova unione tra la bassa parmense – spiega Donatella Bussolati – in particolare Busseto (Pr) e Piacenza, per valorizzare, in un’ottica di sinergia e non di rivalità, la figura dell’amato e ad oggi conteso maestro Giuseppe Verdi. Ho lanciato l’idea di promuovere percorsi comuni che superino il conflitto e promuovano una idea di cultura di pace che coinvolge tutti i territori e che non può che essere prioritaria in questo critico periodo storico. Proprio sull’onda di una energia di pace e di vera fratellanza, principi democratici e cristiani comuni a tanti credo, è stato presentato il programma politico che attraverso la centralità della persona è finalizzato a portare progresso ai singoli, alle famiglie e alle aziende rafforzando cultura, formazione e sanità. Il partito di centro, offrendo una politica a km 0, ci permette di incontrare i bisogni del territorio per dare risposte concrete e personalizzate, non solo in campagna elettorale ma soprattutto in un eventuale mandato”.



I candidati alla Camera collegio plurinominale

Donatella Bussolati

Andrea Grossi

Cristina Cogni

Alessandro Oddera

Uninominale camera dei deputati

Roberto Calestani



Uninominale Senato

Gabriella Bussolati

Plurinominale Senato

Gabriella Bussolati

Bruno Galli

Alberta Azzali

Silvano Ziveri