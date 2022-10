“Quasi 26mila euro di bollette in tre mesi, avanti così in tanti costretti a chiudere”

È arrivato anche in prima serata su Rete 4 il grido dall’allarme dell’imprenditore Vincenzo Licari, titolare di un’enoteca e di una gelateria in centro storico, a Piacenza. “Se non arriveranno interventi immediati, io e moltissimi altri colleghi non riusciremo ad andare avanti: ho pagato quasi 26mila euro di bollette in tre mesi, mentre in tutto lo scorso anno furono 30mila euro totali”, ha detto ospite di Nicola Porro nella trasmissione Quarta Repubblica.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà