“Assemblea On ER”: Crisi energetica e divieto di accensione dei caminetti

Le proposte per affrontare la crisi energetica e il caro bollette, il divieto di accensione dei caminetti e le delegazioni della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo riunite a Piacenza.

Questi sono i temi della nuova puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Le possibili soluzioni per gestire la crisi energetica hanno animato il dibattito nell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa. L’assessore allo sviluppo economico, Vincenzo Colla ha riferito alcuni dei passaggi programmati dalla giunta per far fronte alla crisi. Tra questi: la richiesta di una moratoria alle quote di ammortamento dei mutui, e poi incentivi al fotovoltaico, bandi per il sostegno delle comunità energetiche e per la riqualificazione energetica degli edifici entro novembre, ma soprattutto il rigassificatore che verrà istallato al largo della costa di Ravenna.

E, a proposito di crisi energetica e caro bollette, fa discutere in Assemblea anche il divieto di accendere vecchie stufe e camini a legna nei comuni al di sotto dei 300 metri di altitudine. Vivace il dibattito in Consiglio regionale in attesa della comunicazione in Aula sulla nuova pianificazione regionale in materia di qualità dell’aria, il cosiddetto Pair 2030.

Nella puntata spazio anche alla prima riunione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, in presenza dopo 3 anni di pandemia. L’organo di rappresentanza dell’esperienza migratoria regionale conta una novantina di associazioni in diversi continenti.