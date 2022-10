Buona la prima per l’area ristoro al pubblico del Palabanca, che da oggi, domenica 30 ottobre, è targata Campagna Amica con i prodotti del mercato coperto promosso da Coldiretti.

Una gustosa novità per i tifosi delle squadre di pallavolo e basket, al via quindi in occasione della gara casalinga tra la Gas Sales Bluenergy e la Verovolley Monza.

I tifosi che hanno assistito alla partita, vinta dagli ospiti per 3-1, hanno potuto quindi consolarsi con le eccellenze locali, dai panini con i salumi Dop alle patatine fritte della nostra montagna, ma anche biscotti e macedonie naturalmente a km zero.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà