“Assemblea On ER”: appello per villa Verdi, sostegno alle palestre contro caro bollette

L’appello per la salvaguardia di Villa Verdi nel piacentino, la biennale del mosaico in Assemblea, le misure per sostenere gli impianti sportivi contro il caro bollette e poi alcune iniziative per promuovere la parità di genere sul lavoro e contro le molestie. Questi sono i temi della nuova puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Dopo la decisione della corte di cassazione che ha decretato che l’intera proprietà di Villa Verdi a Sant’ Agata di Villanova, nel piacentino, sia messa in vendita, probabilmente all’asta, le forze politiche dell’Assemblea legislativa sono intervenute per rimarcare l’importanza di salvaguardare questo bene unico. Con una risoluzione, approvata a maggioranza e firmata da esponenti della Lega e dal Partito democratico, sono state avanzate delle richieste alla Regione e al Governo.

Altro argomento riguarda l’aumento dei costi delle bollette per impianti sportivi e palestre. Il capo della segreteria politica della presidenza, Giammaria Manghi è intervenuto in quinta commissione per relazionare sulla difficile situazione. Manghi ha annunciato che ci sono 97 milioni di euro previsti in due provvedimenti: 50 milioni già assegnati (è atteso solo il bando di gara) e altri 47 milioni da assegnare.

Nei servizi anche rafforza il rafforzamento della rete di avvocate e avvocati esperti contro le discriminazioni di genere sul lavoro e l’audizione in commissione parità delle associazioni che promuovono l’uguaglianza di genere nelle imprese.

Spazio anche alla settima edizione della Biennale del mosaico contemporaneo che da Ravenna approda a Bologna in Assemblea legislativa con due mostre: Omaggio ad Odoacre e Con il mosaico.

