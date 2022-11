Industriando su Telelibertà racconta le agenzie “Eticasa” e “RM per Comunicare”

“Una start-up che rivoluziona la compravendita immobiliare e una agenzia di marketing per le aziende, entrambe “intuizioni” di Massimiliano Rossi”

Stasera Industriando raggiunge la via Emilia Pavese ed entra nella nuova sede di RM per Comunicare ed Eticasa. Due anime sotto uno stesso tetto, animate dal medesimo spirito imprenditoriale di Massimiliano Rossi, ognuna con le proprie caratteristiche.

RM per Comunicare è una agenzia di marketing che eccelle nel supporto delle aziende in percorsi di crescita, delineando strategie di comunicazione su misura per ciascun cliente. Un piazzamento ideale sul mercato di riferimento, in modo tale da risparmiare tempo e risorse: “Il nostro obiettivo è che siano i potenziali clienti a trovare l’azienda che assistiamo, e non viceversa”, spiega Massimiliano Rossi con il suo socio Francesco Mantova. “La nostra è una squadra composta da grandi professionisti con anni di esperienza. Chi esce da un percorso di studi ed entra in RM ha bisogno di tempo per poter acquisire i ferri del mestiere”.

Dall’esperienza sul fronte della comunicazione e del digitale, nell’ultimo anno Massimiliano Rossi ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura: Eticasa, una start-up innovativa del settore immobiliare che ai servizi tradizionali affianca realtà aumentata e blockchain. “Abbiamo scelto lo slogan “la casa con un sorriso” perché dai nostri studi è emerso che le persone generalmente si approcciano all’immobiliare con non poche preoccupazioni”. Rossi ha lanciato questa azienda insieme ai soci Ilaria Rossetti e Alin Sfrischi: “Noi mettiamo a disposizione le migliori tecnologie per un motivo molto semplice: aiutano ad avere un migliore e sereno rapporto con la compravendita. Questo ovviamente ha anche importanti risvolti sull’esito delle trattative”.

Per il resto l’appuntamento con Industriando è per stasera alle 20:05 su Telelibertà.