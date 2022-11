“Assemblea On ER”: piano povertà e ritorno in classe senza mascherine

In questa puntata del settimanale dell’Emilia-Romagna spazio ai lavori delle commissioni Sanità e Cultura ma anche ai viaggi dei consiglieri regionali in Belgio per rafforzare il legame con l’Europa

Il piano povertà, il fondo per la non autosufficienza, la ripresa delle lezioni senza mascherine e senza didattica a distanza e gli appuntamenti istituzionali dei consiglieri regionali.

Questi sono i temi della nuova puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

In questi giorni, infatti, è stato dato il via libera dalla commissione Sanità al piano regionale per il contrasto alle povertà per il 2022-2024. Le persone per le quali è stato riconosciuto il profilo di fragilità sono circa 58mila. Nella stessa commissione via libera anche al finanziamento del fondo sociale per la non autosufficienza. CI saranno risorse per 457 milioni.

Al centro della puntata anche la scuola. In commissione Cultura sono stati ascoltati l’assessora regionale all’istruzione Paola Salomoni e il vice direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma. Tra i dati presentati, emerge che aumentano di circa il 30% le borse di studio e i buoni libri per aiutare le famiglie in difficoltà. Sono previsti bonus per i redditi con una soglia Isee di riferimento fissata a 24mila euro rispetto ai 23mila dello scorso anno. Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, si punta a una programmazione di finanziamenti, anche grazie al Pnrr.

Inoltre, si rafforzano le relazioni con le istituzioni europee grazie alle missioni a Bruxelles e a Namur (in Belgio) dei consiglieri regionali e dei membri dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. Infine, in puntata spazio anche per la Giornata contro la violenza sulle donne.