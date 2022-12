Assemblea On-Er: fondi per il caro bollette e audizione Cassa depositi e prestiti

Le misure a supporto del servizio sanitario contro il caro bollette, gli strumenti di Cassa depositi e prestiti a fianco delle amministrazioni pubbliche alle prese con il Pnrr. E poi i progetti realizzati per promuovere la memoria del ’900 e l’offerta formativa per i giovani che non studiano e non lavorano.

Questi sono i temi della nuova puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda il consistente incremento dei costi dell’energia una legge assegna uno stanziamento regionale di 15 milioni di euro rivolto al sistema sanitario emiliano-romagnolo. I fondi serviranno per sopperire, almeno parzialmente, agli aumenti delle bollette e sono stati ricavati da risorse preventivate e mai spese. Il monitoraggio dei conti conferma infatti che per il 2022 l’incremento dei costi energetici sarà di oltre 250 milioni di euro.

All’interno della puntata anche il racconto dell’audizione di Cassa depositi e prestiti che ha relazionato in commissione Bilancio ed Economia riunite in sede di coordinamento sul Pnrr. Con l’avvio del Pnrr la quantità dei fondi e delle azioni che gli enti devono attivare per realizzare i progetti ha richiesto specifiche competenze e un notevole impegno, specie nei piccoli comuni dove spesso il personale scarseggia. Cassa depositi e prestiti si è messa al fianco della pubblica amministrazione per fornire supporto nelle diverse fasi, dalla programmazione al monitoraggio.

Spazio anche per la relazione sulla legge che promuove la memoria del Novecento, alla modifica al Piano regionale di attuazione del programma nazionale Iniziativa occupazione Giovani, al convegno “Il mercato del lavoro e le donne: divari, conquiste, parità” e, infine, alla risoluzione che impegna la giunta a promuovere un tavolo tecnico con la Regione Toscana per definire gli aspetti che riguardano la formazione degli operatori forestali.