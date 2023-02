Fratelli d’Italia: “Attrattività a rischio con l’aumento della tassa di soggiorno in città”

L’ipotesi di aumento della tassa di soggiorno in città fa discutere la politica piacentina. Così intervengono Nicola Domeneghetti, Sara Soresi e Gloria Zanardi del gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale: “E’ proprio il caso di dirlo: dopo il danno, anche la beffa. Piacenza perde il mercato Fivi, la fiera dei vignaioli indipendenti, e il sindaco reagisce con un asso nella manica: incrementare l’imposta sul pernottamento dei turisti. Dopo aver svilito il territorio, lamentando scarsa ricettività alberghiera e spazi fieristici ridotti come cause della perdita di Fivi, il sindaco ha pensato di infliggere un ulteriore duro colpo all’attrattività di Piacenza, decidendo di aumentare pesantemente la tassa di soggiorno”

“Anziché aumentare le tasse – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia – solo perché anche altri Comuni lo fanno, si pensi a trovare ispirazione da alcune iniziative volte a contrastare l’abusivismo delle strutture ricettive senza vessare ulteriormente chi già diligentemente assolve al proprio dovere contributivo”.