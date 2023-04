XNL, il 22 aprile “Piacenza – Los Angeles”: libri dall’archivio di Lombardelli

Dal 22 aprile 2023 XNL Piacenza, il Centro di arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano apre al pubblico la mostra Piacenza – Los Angeles, la prima di una serie di ricognizioni sul tema del libro come forma d’arte a partire da collezioni e archivi d’artista che la direzione artistica di XNL Arte sceglie di inaugurare con questo episodio.

Piacenza – Los Angeles, nato da un’idea di Michele Lombardelli e Paola Nicolin, desidera presentare al pubblico le venticinque pubblicazioni di arte e poesia – e i rispettivi documenti, materiali preparatori, manoscritti originali, prove d’artista, fotografie, poster, cartoline, appunti e opere d’arte – legate all’avventura editoriale della casa editrice ML&NLF fondata tra Castelvetro Piacentino e Los Angeles nel 1991 dall’artista e musicista Michele Lombardelli (Cremona, 1968) e dal poeta Paul Vangelisti (San Francisco, 1945).

La vicenda, svelata per la prima volta al pubblico nella sua completezza, testimonia non solo il risultato di una peculiare relazione tra un artista e un poeta che animati dalla medesima passione vestono i panni dell’editore, ma porta l’attenzione a una tanto insolita quanto ricca rete di transiti che hanno visto artisti e poeti del Sud della California, come Martha Ronk, Dennis Phillips, Robert Crosson, John Baldessari, Guy Bennet o Standard Schaefer, intrecciare le loro passioni e sensibilità con una compagine di artisti e poeti legati alle ricerche della poesia visiva in Emilia Romagna, come William Xerra, Emilio Villa, Aldo Tagliaferri.

Storie di relazioni, di incontri e scoperte, di lotte, conflitti e conquiste di spazi di libertà espressiva che hanno generato nuove e insolite geografie culturali a partire da passioni condivise.

Arti visive che si nutrono di poesia, politica e attivismo sociale, letteratura, imprenditoria, scienze esatte e musica trovano nella forma del libro d’artista un magico equilibrio che dimostra la possibilità di una democrazia di saperi diversi entro una stessa cornice di bellezza.

Piacenza – Los Angeles intende dunque proseguire in XNL Arte l’indagine pluridisciplinare sul contemporaneo dove la diversità delle espressioni artistiche si lega alla centralità del ruolo dell’artista all’interno dell’istituzione. La vicenda della casa editrice è d’altra parte una storia di amicizia, di viaggi e di incontri nati attorno a quella Piacenza “terra di passo” dove molte di queste relazioni si sono fatte libri.

Grazie alla stretta collaborazione con Michele Lombardelli, il progetto ha potuto accedere all’archivio privato dell’artista che ha raccolto la memoria di questa storia editoriale come un progetto artistico in sé.

Figura ibrida nel panorama dell’arte, Michele Lombardelli è espressione di quel temperamento irrequieto che caratterizza la pratica artistica contemporanea. Editor prima ed editore poi, musicista e artista, collezionista prima e archivista poi, la sua storia affonda nei libri sin dalla prima infanzia, come figlio di uno stampatore che dagli anni Settanta apre la sua attività a Castelvetro Piacentino, sulle rive del fiume Po.

È in questo contesto che Lombardelli conosce e lavora con Vanni Scheiwiller, figura che accompagnerà la sua formazione sui libri d’artista dal 1991 sino al 2005, tra Milano e Los Angeles, dove Lombardelli inizia a viaggiare dalla fine degli anni Ottanta. È sempre Scheiwiller che lo spingerà a essere editorie lui stesso, tra arte e poesia, con un primo libro dove le poesie di Rino Cortiana seguivano le illustrazioni di Carlo Berté.

Tuttavia sarà l’ultima edizione del festival Milano Poesia diretto da Gianni Sassi l’occasione dell’incontro tra Lombardelli e Paul Vangelisti – poeta, editor della Anthology of L.A. Poets con Charles Bukowksy nonché rinomato traduttore di poeti sperimentali italiani come Adriano Spatola e Antonio Porta. I due sono uniti dalla comune amicizia con William Xerra e suggellano l’intesa con la pubblicazione del primo libro della collana che da lì in poi avrebbe trasformato poesia e arte in libri. Con Morso del suono (1993) – poesie dello stesso Vangelisti, con Ballerini, Baraka, Clinton e Philips, saggio di Tagliaferri e opere di William Xerra – la serie crea un inedito quanto produttivo ponte tra Piacenza e Los Angeles, individuando una lista di autori che nel 2010 la Arnoldo Mondadori Editore raccoglierà quasi interamente nella antologia Nuova poesia Americana-Los Angeles.

La storia che questa collana racchiude è dunque un esempio di come il libro nella sua espressione più essenziale (tiratura limitata, bilingue e ogni volta di formato diverso in relazione al suo contenuto, senza codice ISBN ma regolarmente presentato in numerosi contesti generativi di altre relazioni e progetti) sia uno straordinario strumento di produzione culturale libera e imprevedibile e nello stesso tempo una occasione per trarre ispirazione e riflettere oggi su che cosa significhi pubblicare un libro d’artista.

Accanto al materiale d’archivio, la mostra presenta una selezione di opere di artisti legati alla vicenda editoriale, inclusi una serie fotografica di Giovanna Silva realizzata per l’ultima delle pubblicazioni Desert Notebook del 2008 e una playlist ideata appositamente da Michele Lombardelli e Paul Vangelisti come incursione sonora dell’esposizione.

Il programma pubblico che accompagna il progetto apre a nuove possibili ipotesi di lavoro sull’editoria d’artista grazie a incontri e dialoghi con protagonisti di questa storia e figure del mondo della cultura quali Ray Banhoff, Gianpiero Mughini, Paul Vangelisti, William Xerra e altri.

In occasione della inaugurazione al pubblico sabato 22 aprile XNL Arte è lieta di condividere l’attenzione all’arte contemporanea in città con la galleria UNA che nella stessa serata presenta una collettiva degli artisti Stefano Calligaro (1976, Cividade del Friuli), Josep Maynou (1980, Barcellona) e Italo Zuffi (1969 Imola) dedicata all’utilizzo della parola e della scrittura come medium artistici.

XNL Piacenza è il centro dedicato allo sviluppo dei nuovi linguaggi della contemporaneità di proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Inaugurato nel 2020 e dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, XNL ha ripreso nel 2022 la propria attività offrendosi al pubblico come luogo in cui arte, cinema, teatro e musica trovino la propria collocazione all’interno del medesimo edificio. Missione dell’istituzione, di natura pubblica e territoriale, è quella legata alla trasmissione dei saperi. S’intende dar vita a un laboratorio di innovazione culturale in cui, oltre all’esposizione e alla fruizione delle arti, si realizzi attività di ricerca e di produzione di contenuti estetici.

XNL Piacenza è organizzato in tre sezioni.

XNL Arte – Direzione artistica di Paola Nicolin: il Programma dedicato ai progetti espositivi e al dialogo tra arte e educazione.

XNL Cinema e Teatro – Direzione artistica di Paola Pedrazzini: XNL ospita il progetto Bottega XNL di alta formazione cinematografica e teatrale di Fondazione Fare Cinema e del Festival di Teatro Antico di Veleia.

XNL Musica – Direzione artistica di Maria Grazia Petrali: XNL Piacenza ospiterà, a breve, il Dipartimento di Musica elettronica e percussioni del Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza.