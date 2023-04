“Assemblea On ER”: Terzo settore, bilancio di genere i fondi del Pnrr. Su Telelibertà

La nuova legge regionale sul terzo settore, il punto sui progetti del Pnrr per l’istruzione e la formazione, un approfondimento su alcuni dei question time presentati alla giunta in tema di territorio, educazione sportiva, sanità e diritti. E ancora il bilancio di genere della Regione Emilia-Romagna. Sono gli argomenti al centro della nuova puntata di Assemblea On ER, il programma radio televisivo che racconta le notizie dell’Emilia-Romagna in onda questa sera su Telelibertà.

Il terzo settore dell’Emilia-Romagna ha una nuova legge. L’assemblea legislativa ha approvato la norma per la promozione e il sostegno di enti e associazioni no profit che con oltre 500mila volontari e quasi 83mila dipendenti operano lungo la via Emilia. Un lavoro diffuso e che oggi potrà contare su un fondo per l’innovazione sociale di 1 milione e mezzo di euro all’anno.

Inoltre, le commissioni Bilancio e Politiche economiche sono tornate ad occuparsi del Pnrr con riferimento agli interventi e alle iniziative per l’istruzione e la formazione professionale. Contro la dispersione scolastica la Regione prevede 31 milioni. Un forte impegno economico sostenuto con fondi del PNRR per affrontare un problema che interessa tutta la formazione visto che, dati alla mano, solo nella provincia di Bologna uno studente su dieci abbandona gli studi prima del tempo.

E ancora, l’assessora Barbara Lori ha presentato in commissione Parità l’ultimo bilancio di genere della Regione, riferito ai dati del 2021. Un anno che ha visto oltre 1 miliardo di euro investiti per attività e servizi a sostegno delle donne, quasi il 18% in più rispetto a quello precedente.