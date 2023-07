Gigi D’Alessio a Palazzo Farnese, entusiasmo alle stelle per la “prima” del tour

Successo pieno ed entusiasmo alle stelle per il debutto della tournèe estiva di Gigi D’Alessio, una prima nazionale sul palco di Palazzo Farnese, in una serata sold out. Il calore e l’abbraccio, un piccolo sogno di mani sollevate al cielo e amori screziati. Gigi devoto al pianoforte, Gigi e una carriera ultratrentennale, Gigi e la fisarmonica che riannoda i fili del destino, Gigi e le ballate da classifica, quelle che si appiccicano alla memoria e solleticano la vena danzereccia. I mille scorci di un mattatore che indica all’interlocutore una scrittura densa di tracce poetiche senza rinunciare a mettere in mostra le proprie radici di formazione classica e una raffinatezza strumentale non comune. Due ore esatte senza pause, per andare là “dove c’è il sole”, là dove le età della vita si sorridono, là dove le mattine sanno di caffè e poesia. Ad aprire i giochi arrivano i saluti di uno degli organizzatori, Andrea Baldini, e quelli istituzionali dell’assessore alla Cultura Christian Fiazza che indossa una maglietta d’antan del calcio Napoli per omaggiare l’ospite e un’ampia fetta del corposo e vivace parterre. Il valzer delle note si apre sul pezzo “30 canzoni” per poi assecondare l’andamento di “Assaje”, “Sei importante”, “Non riattaccare”, “Dove sei” e poi la dolcissima “Sì te sapesse dicere”, dedicata alla sua attuale compagna Denise. C’è l’atmosfera ideale per eseguire, imbracciando una fisarmonica color vermiglio, “Spiegame cherè” che arriva appena dopo il velluto di “Chiove”. Poi hit come bagliori: “Non mollare mai”, “Quanti amori”, “Un nuovo bacio” e “Non dirgli mai”, cantata da una distesa di ugole in festa e Gigi direttore del coro. Poi le giravolte danzanti di “Como suena el corazon” e “Mon amour”. Si balla, si libera il divertimento e poi si torna a spremere sensazioni più intime con “Napule”, “Una notte al telefono” e “Tu che ne sai”. Allarga il sorriso Gigi, e se ne va zeppo di emozioni: «Un cantautore vive per momenti come questo, grazie». Sul palco D’Alessio non è solo, lo accompagnano Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Galleria fotografica a cura di Mauro del Papa.