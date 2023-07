Gazzolo replica alle critiche: “Errori, ma super partes. Mai chieste difese d’ufficio”

In mezzo al fuoco incrociato delle minoranze. Quasi mai un’alzata di scudi della maggioranza in sua difesa. È stato un esordio complicato e travagliato alla guida dell’aula di palazzo Mercanti per la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo, esponente del Pd, che ora – dopo il primo anno di mandato – replica alle critiche che le sono state indirizzate. E fa il punto sull’attività istituzionale dell’emiciclo.

“Sicuramente ho fatto qualche errore. Il regolamento comunale era nuovo anche per me ed è diverso da quello che ho praticato in altri consessi. Il mio impegno è volto a garantire l’imparzialità, ricercando la sintesi e la collaborazione tra maggioranza, minoranza e giunta” spiega Gazzolo. Rispetto ai malumori in maggioranza, dove c’è chi vorrebbe farle le scarpe, la presidente ribatte così: “Non posso rispondere per altri. Quello che mi preme è svolgere al meglio il mio ruolo di garanzia. Non ho mai chiesto una difesa d’ufficio”.

Martedì prossimo si chiude il primo anno di consiglio comunale dell’era-Tarasconi. Secondo Gazzolo, i cittadini percepiscono “un bilancio positivo, che dopo tanti anni ha visto anche il ripristino della commissione delle elette, segnato purtroppo dalla scomparsa del consigliere Corrado Sforza Fogliani, una perdita per l’intera comunità piacentina”.

