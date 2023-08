Cittadella, il centrodestra scrive al prefetto: “Gravi parole del manager di Gps”

A tre giorni dal voto in consiglio comunale, non si placa la battaglia politica su piazza Cittadella. Ieri il centrodestra ha inviato alla Prefettura un esposto per segnalare che le dichiarazioni rilasciate a Libertà da Filippo Lodetti Alliata nell’edizione di domenica 30 luglio “hanno evidentemente creato un clima che non ha permesso una serena discussione su un tema così delicato”.

Nell’atto l’opposizione chiede così al prefetto Daniela Lupo di “valutare la condotta del manager” di Gps (Global parking solution), la società aggiudicataria dell’appalto del 2012 per la gestione della sosta a pagamento e della realizzazione dei 250 posti auto interrati in piazza Cittadella. A firmare la missiva i consiglieri Luca Zandonella (Lega), Patrizia Barbieri, Jonathan Papamarenghi, Federica Sgorbati, Barbara Mazza, Massimo Trespidi (lista civica), Sara Soresi, Gloria Zanardi, Nicola Domeneghetti (FdI). Alla lettera il centrodestra ha allegato l’articolo del quotidiano contenente le esternazioni contestate. Il giornalista aveva chiesto all’imprenditore se e come intendesse replicare ai dubbi sollevati dal centrodestra e da ApP nella commissione di giovedì 27 luglio sul presunto coinvolgimento dello stesso in inchieste su appalti in altre città e su una situazione patrimoniale che non darebbe garanzie di solidità. Lodetti Alliata aveva replicato duramente: “I dubbi avanzati in commissione? Io li definirei piuttosto offese gratuite. Non esiste nessuna indagine che coinvolga il sottoscritto, e chi ha fatto certe dichiarazioni ne risponderà nelle sedi competenti”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’