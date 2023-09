È tempo di “L’altra scena”: “Festival di teatro contemporaneo per tutti”

“Una finestra dedicata al teatro contemporaneo, un progetto culturale rivolto a tutti”. Sono le parole utilizzate da Jacopo Maj per presentare la 12esima edizione de “L’altra scena” in programma nella nostra città dal 30 settembre al 16 ottobre grazie all’organizzazione di Teatro Gioco Vita, Fondazione Teatri di Piacenza e al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren e dell’associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

“Non una semplice programmazione, non una vetrina, forse nemmeno un vero e proprio festival, ‘L’altra scena’ rappresenta probabilmente un unicum che si smarca da molte logiche e volge lo sguardo sia al pubblico che già ama e conosce il teatro sia a quello che invece deve ancora scoprirlo” spiega Maj, direttore artistico del festival di teatro contemporaneo.

“L’altra scena è patrimonio di tutti – evidenzia l’assessore alla Cultura Christian Fiazza -. Siamo grati a Teatro Gioco Vita perché ci permette di vivere insieme delle esperienze uniche, donandoci strumenti culturali fondamentali per la crescita personale di ognuno di noi”. “Ricambio generazionale e molteplicità delle vie d’azione illustrano ai piacentini come può essere il teatro – afferma Stefano Pareti, presidente dell’associazione Amici del Teatro Gioco Vita -, un teatro in movimento che porta sul palco spettacoli coinvolgenti e attraenti in particolare per i giovani. Idea antica e allo stesso tempo rivoluzionaria”.