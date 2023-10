Commissione legalità, verso la presidenza a Trespidi dopo le dimissioni di Rabuffi

Il ruolo spetta per “galateo” istituzionale alla minoranza. Ma l’ultimo presidente della commissione speciale 5 alla legalità si era dimesso due mesi fa in aperta polemica con l’amministrazione Tarasconi e la maggioranza di centrosinistra: Luigi Rabuffi, consigliere comunale di Alternativa per Piacenza, aveva criticato aspramente la gestione della delicata pratica del piano di riequilibrio economico per il parcheggio interrato di piazza Cittadella.

Opposizione e maggioranza, ora, avrebbero trovato la quadra sul successore di Rabuffi alla guida di questo organo consultivo che ha la finalità della prevenzione e contrasto delle mafie e della corruzione, oltre alla promozione della cultura della legalità: si tratta di Massimo Trespidi, consigliere della civica Barbieri-Liberi. Salvo colpi di scena, l’esponente di centrodestra dovrebbe essere eletto come presidente della commissione 5 nella riunione di mercoledì, che sarà convocata dal vicepresidente Gianluca Ceccarelli (Pc Oltre).