Festa delle Forze armate, tricolore al Farnese. Sindaco: “C’è grande bisogno di pace”

Una grande bandiera tricolore abbellisce il cortile interno di palazzo Farnese, sapientemente srotolata dai vigili del fuoco. È il simbolo con il quale Piacenza ha celebrato il 4 novembre, giornata nazionale dell’unità d’Italia e delle forze dell’ordine. Una mattinata iniziata con gli onori resi ai caduti e con la messa nella basilica di San Francesco e culminata con la cerimonia ufficiale a palazzo Farnese con tutte le associazioni combattentistiche e d’arma.

“Ora come non mai c’è grande bisogno di pace” il messaggio lanciato dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, che ha anche ringraziato il prefetto Daniela Lupo, ormai ai saluti nella nostra città, per il lavoro svolto in questi anni.