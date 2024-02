Castelvetro chiede di inserire la bretella della tangenziale nel Piano di area vasta

“Si chiede di inserire nel Piano Territoriale di Area Vasta (Ptav) il tracciato tangenziale all’abitato di Castelvetro in lato sud che raccorda l’attuale casello autostradale alla strada statale 10 ‘Padana Inferiore’”. E’ la nota che la sindaca Silvia Granata ha inviato alla Provincia di Piacenza.

Il tracciato proposto dall’amministrazione comunale, previsto tra l’altro nello schema dell’assetto strategico del Piano Urbanistico Generale (Pug) comunale in corso di adozione, sarebbe una bretella a scorrimento veloce con cui mezzi pesanti e autoveicoli bypasserebbero il centro paese, immettendosi direttamente in autostrada. Una “via di fuga” ottimale per il settore logistico in quanto – viene detto – metterebbe in diretta comunicazione l’area del Magnapark e La Secca di Monticelli con l’A21, risultando peraltro un percorso alternativo al casello di Caorso con una riduzione del percorso di circa otto chilometri. Per l’abitato di Castelvetro significherebbe invece: maggior sicurezza e minor traffico.