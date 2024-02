Summer Cult: apre Bruzzone, in arrivo Crowe, Mannoia, De Gregori, Crepet e Galimberti

Non solo sport, approfittando dell’interesse mediatico sulla partenza di tappa del Tour de France prevista il prossimo primo luglio, Piacenza vuole diventare grande anche in ambito culturale grazie ad artisti di fama nazionale e internazionale che si esibiranno nella meravigliosa cornice della corte di palazzo Farnese.

Un’estate da capitale dello sport e della cultura – Piacenza è pronta ad accogliere migliaia tra turisti e addetti ai lavori proponendo una serie di eventi e iniziative attorno alla partenza di tappa del Tour de France, la terza manifestazione sportiva più seguita al mondo. Crescono infatti le aspettative sulla seconda edizione di Piacenza Summer Cult che verrà inaugurata il 19 giugno dalla criminologa Roberta Bruzzone e terminerà il 16 Luglio con Fiorella Mannoia. Come anticipato nei giorni arriverà Russel Crowe, e poi ci saranno Max Angioni, Umberto Galimberti, Andrea Pucci, Vincenzo Schettini, Francesco De Gregori, Paolo Crepet e qualche sorpresa non ancora annunciata.

Aumenta la capienza di palazzo Farnese – “Una rassegna di pregiato valore organizzata e pensata per portare turisti a Piacenza – evidenzia l’assessore alla Cultura Christian Fiazza -. Eventi che insieme alla tappa del Tour de France potranno rendere la nostra città protagonista e appetibile a tante persone”. Musica, parole e cultura nella corte di palazzo Farnese che arriverà a ospitare 1.600 persone. “Stiamo lavorando per migliorare sempre di più l’offerta e i servizi messi a disposizione della gente – conferma Lorenzo Pronti di Comunica Srl -. Manca ancora qualche bel nome nella programmazione, entro marzo il calendario sarà completo”.

Grande attesa da parte del pubblico, centralini presi d’assalto – Già pronte le locandine per gli spettacoli di Max Angioni, Umberto Galimberti, Andrea Pucci, Paolo Crepet, Vincenzo Schettini, Fiorella Mannoia e Russel Crowe. Proprio dopo l’annuncio della data del concerto dell’attore hollywoodiano dal palco di Sanremo il “centralino delle biglietterie del Farnese è stato preso d’assalto” commenta l’assessore Fiazza. Tutto cresce: aumentati a 1.600 i posti a disposizione della gente. Nata anche la pagina Instagram di Piacenza Summer Cult proprio con l’intento di uscire ben oltre i confini provinciali. Da oggi alle 14.00 al via la vendita dei biglietti sulle piattaforme online.

Tra i nomi non ancora in programma c’è anche quello di Francesco De Gregori. “Siamo felici di ospitare a Piacenza il principe dei cantautori italiani – conclude Fiazza -, la data del suo concerto verrà definita in concomitanza dell’uscita del suo tour, ma non vediamo l’ora di annunciare anche altri grandi nomi”.