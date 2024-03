Svolta green per la Coop dell’Infrangibile, dal tetto energia pulita e sostenibile

È una rivoluzione, ma green. La cooperativa dell’Infrangibile si rifà il “trucco” e posiziona sul tetto 48 pannelli fotovoltaici. “È un impianto da 20 chilowatt che ci consentirà di coprire la quasi totalità del nostro fabbisogno energetico – dichiara con soddisfazione il presidente della cooperativa Giulio Armanetti – e soprattutto c’è un sistema di accumulo per usare l’energia anche quando l’impianto è, come dire, a riposo ossia quando non c’è la luce solare”.

L’installazione è avvenuta alla fine di febbraio e rientra in un piano di ristrutturazione che dovrebbe coinvolgere la struttura di via Alessandria: “Da tanti anni avevamo l’intenzione di installare dei pannelli fotovoltaici – spiega Armanetti insieme a due consiglieri della cooperativa, Michela De Nittis e Pietro Ferrari – ma c’erano dei problemi più urgenti da affrontare. Fortunatamente negli ultimi periodi le cose sono andate decisamente meglio: abbiamo organizzato diverse iniziative, c’è stato un buon afflusso di gente e siamo riusciti ad accumulare un po’ di risorse da investire su questo fronte. Per noi questo è un passo significativo verso un futuro all’insegna della tutela dell’ambiente e dei territori: con questo impianto potremo avere energia pulita e sostenibile”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’