Puntata “On ER”: a Sarmato la commissione Statuto sui bandi della partecipazione

La visita dei consiglieri della commissione Statuto a Sarmato (Piacenza) e ad Argenta (Ferrara) per toccare con mano i progetti finanziati attraverso i bandi della partecipazione. L’ingresso della Regione nel Museo internazionale della ceramica di Faenza e l’approvazione del rendiconto dell’Assemblea legislativa. Sono i temi della nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna.

In trasmissione anche l’intervista con la presidente dell’associazione dei familiari delle vittime di Ustica Daria Bonfietti per commentare l’ingresso della Regione nella Fondazione Museo per la memoria di Ustica.

Spazio, poi, a temi trattati in Assemblea legislativa con le interrogazioni a risposta immediata discusse in Consiglio regionale. Diversi i temi portati all’attenzione della giunta: dal lavoro, con la situazione della Bredamenarini Bus di Bologna e del gruppo Werther e Sicam di Correggio, all’alluvione, al bando casa per giovani coppie per il Basso Ferrarese, alle liste d’attesa in sanità.

La puntata va in onda tutte le settimane su 19 emittenti televisive. Ogni puntata ha una durata di circa 15 minuti. Online è disponibile anche la versione sottotitolata sul sito cronacabianca.eu/tv.

Tornano anche le tre “pillole” di tre minuti per la versione radiofonica di On ER. In una puntata speciale dedicata all’anniversario della strage di Ustica, l’intervista a Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime. Nella seconda puntata la visita dei consiglieri della commissione Statuto dell’Assemblea a Sarmato e Argenta per i progetti di partecipazione dei cittadini. Un’altra puntata è invece dedicata alla mostra della collezione Martelli sui paesaggi bolognesi, in viale Aldo Moro a Bologna fino al 6 luglio.