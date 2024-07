“On ER”: focus sul piano post alluvione e il fondo per la non autosufficienza

Il piano speciale della ricostruzione post alluvione in Romagna e il fondo per la non autosufficienza, che ammonta a mezzo miliardo di euro.

Sono i temi della nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda mercoledì 3 luglio su Telelibertà dopo il TGL delle 19.30.

Il piano post alluvione è per ora stimato in 4,5 miliardi di euro per opere idrauliche, interventi sui fiumi, recupero morfologico e potenziamento del reticolato minore dei corsi d’acqua per il quale la Regione conta già sui 2,5 miliardi di euro nelle disponibilità della struttura commissariale e sui 375 milioni del fondo di solidarietà europeo.

Ospite in studio la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Claudia Giudici, che ha parlato del disagio giovanile e del ritiro sociale degli adolescenti, ma anche dei minori stranieri soli non accompagnati e del lavoro fatto in questi anni dalla Regione.