On ER: il referendum sull’autonomia differenziata e le cure palliative

La lunga seduta di consiglio regionale, durata 24 ore, e durante la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il quesito per il referendum per l’abolizione della legge sull’autonomia differenziata; l’umanizzazione delle cure e l’intervento della Consigliera di Parità regionale a tutela delle donne che subiscono molestie. Sono i temi della nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna che racconta le notizie dell’Assemblea legislativa.

Ma nell’ultima seduta di Assemblea sono stati proclamati anche nuovi cinque consiglieri regionali, a sostituzione di quelli uscenti perché eletti sindaci nelle scorse elezioni di giugno o nominati assessori nelle giunte comunali. I nuovi consiglieri sono Romano Franchi, già sindaco di Marzabotto, Raffaella Raimondi, già vicesindaca di San Pietro in Casale, Benedetta Scagnelli e Pier Giorgio Rebecchi. Tutti loro entrano con il Partito democratico. Poi Stefano Cavalli, già consigliere regionale in passato, entrato con la Lega.

La puntata va in onda tutte le settimane su 19 emittenti televisive e su Lepida TV. Ogni puntata ha una durata di circa 15 minuti. Online è disponibile anche la versione sottotitolata sul sito cronacabianca.eu/tv.

Tornano anche le tre puntate radiofoniche di On E-R. Si tratterà anche qui l’intervento della Consigliera di Parità Sonia Alvisi, il referendum per l’abolizione della legge sull’autonomia differenziata, e, ina una terza puntata i cinque nuovi consiglieri in Assemblea legislativa e l’elezione di Giuseppe Paruolo (Pd) come presidente della commissione Cultura.