Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 2

SAN PIETRO IN CERRO Sagra di Polignano, dalle 19 appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e del divertimento: tutte le sere stand gastronomici aperti con le prelibatezze piacentine accompagnate da musica live e serate danzanti. Giochi per bambini. In caso di maltempo posti al coperto. COLI Coli in Festa – Piazza Aldo Moro, dalle 18 una serata di divertimento con le specialità dello street food locale e con la musica di Marcolino Karaoke e dj set. BOBBIO Festa del Pinolo – Piazza XXV Aprile manifestazione dedicata a uno dei piatti tipici della tradizione Bobbiese: i Pinoli al sugo di funghi accompagnati da vari piatti tipici, birre e vino piacentino. A seguire si balla con i Bronx Live Band. Ingresso libero. Bobbio Film Festival 2024 – Chiostro di San Colombano, ore 21.15 alla 27ª edizione, il Bobbio Film Festival 2024 si declina al femminile per l’edizione 2024, con proiezioni e incontri con i protagonisti del grande cinema. Questa sera L’arte della gioia (Prima parte). Ospiti della serata gli sceneggiatori Luca Infascelli e Valia Santella. GROPPARELLO Festa dei Cuion – Piazzale via IV Novembre, dalle 19.30 per tutto il fine settimana torna la grande festa dell’estate gropparellese con concerti, musica dal vivo, esibizioni, stand gastronomici, giostre e bancarelle. MORFASSO Festa nel bosco – San Michele nella frescura dell’alta valle, da questa sera fino a lunedì 5, vi aspettano cinque giorni di festa all’insegna della buona musica, del divertimento e della buona cucina. Tutte le sere stand gastronomici aperti dalle 19, grande pista in acciaio, bancarelle e attrazioni per bambini. Ingresso gratuito. CASTELNUOVO (ALSENO) Festa dell’ Allegria in occasione della tradizionale Fiera d’Agosto la Pro Loco ti aspetta con musica dal vivo, stand gastronomici con le specialità locali e molto altro. Ingresso libero. SAN GIORGIO Dragon Festival – Campo Comunale G. Barbieri, dalle 19 da questa sera a martedì 6 agosto torna il tradizionale Dragon Festival con cinque serate dedicate ai giovani. Ogni sera stand gastronomici con piatti tipici della tradizione e diverse band con musica dal vivo. Ingresso libero. TRAVO Organico 00. L’uva in scena – Organico Perduca, ore 18.00 degustazione di vini naturali, musica dal vivo piano solo di Max Repetti in collaborazione con Appennino Festival e dj set con PsychoPhono (vinili rari dal mondo). Possibilità di cenare a teatro con Food truck. PIACENZA Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.15 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film C’È ANCORA DOMANI (Italia 2023, 1h 58’) con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, 5 David di Donatello 2024 e Nastro d’Argento dell’anno. Rassegna FICE “Accadde domani” Cinema Revolution ingresso euro 3,50.

Domani, Sabato 3 FARINI Flexus – Cantano De Andrè – Piazza Marconi, ore 21.30 il gruppo piemontese Lou Tapage reinterpreterà i brani più significativi di Faber con arrangiamenti originali, unendo musica tradizionale e folk rock contemporaneo, creando un omaggio emozionante e di grande impatto musicale. Ingresso libero. GAZZOLA Momeliano in festa da questa sera a lunedì 5 vi attendono tre giorni di musica, divertimento e buon cibo immersi nelle bellezze delle colline piacentine. Tutte le sere alle 19.30 apertura degli stand gastronomici con cocktail e specialità. Lunedì sera spettacolo pirotecnico. MoMe Trail e Marcia di Momeliano – Chiesa parrocchiale di San Eustorgio, Momeliano manifestazione di TrailRunning che prevede due percorsi differenti: uno agonistico competitivo di circa 18 Km e un percorso non competitivo con tracciati di 6 e 10 Km circa. CASTELLARQUATO Calici di Stelle a Vigolo Marchese – Piazza Monumentale, dalle 20 alle 24 in una location incantevole potrete degustare i vini dalle migliori cantine del territorio. Ingresso gratuito senza prenotazione. PODENZANO Festa del Saviotto – Campo Sportivo San Polo, ore 19 da questa a sera a lunedì 5 vi attendono tre serate all’insegna del divertimento e della buona gastronomia con i piatti tipici della tradizione locale, tra i quali il Saviotto, variante del fiocco di prosciutto (o di spalla). Tutte le sere si balla con musica dal vivo. Lunedì spettacolo pirotecnico. SAN PIETRO IN CERRO Sagra di Polignano, dalle 19 appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e del divertimento: tutte le sere stand gastronomici aperti con le prelibatezze piacentine accompagnate da musica live e serate danzanti. Giochi per bambini. In caso di maltempo posti al coperto. COLI Coli in Festa – Piazza Aldo Moro, dalle 18 una serata di divertimento con le specialità dello street food locale e con la musica live di Alain Scaglia. BOBBIO Festa del Pinolo – Piazza XXV Aprile manifestazione dedicata a uno dei piatti tipici della tradizione Bobbiese: i Pinoli al sugo di funghi accompagnati da vari piatti tipici, birre e vino piacentino. A seguire si balla con i Mighty Nineties. Ingresso libero. Bobbio Film Festival 2024 – Chiostro di San Colombano, ore 21.15 alla 27ª edizione, il Bobbio Film Festival 2024 si declina al femminile per l’edizione 2024, con proiezioni e incontri con i protagonisti del grande cinema. Questa sera L’arte della gioia (Seconda parte). Ospiti della serata la regista Valeria Golino e gli sceneggiatori Luca Infascelli e Valia Santella. CASTELNUOVO (ALSENO) Festa dell’ Allegria in occasione della tradizionale Fiera d’Agosto la Pro Loco ti aspetta con musica dal vivo, stand gastronomici con le specialità locali e molto altro. Ingresso libero. PIACENZA Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.15 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film KINDS OF KINDNESS (Gran Bretagna 2023, 2h 45’) diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe. VM14.