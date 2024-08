Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 9

LUGAGNANO

Mauro Ottolini “In quell’angolo della strada” – Piazza Giardino, ore 21.30 ultimo appuntamento della rassegna Summertime in Jazz con Mauro Ottolini che insieme ai musicisti Fausto Beccalossi e Marco Bianchi presenterà un progetto unico. Ottolini esplorerà il trombone, la tromba bassa e le conchiglie, mescolando tradizione italiana, blues, gipsy, rumbe esotiche, canzoni jazz e composizioni originali. Ingresso gratuito.

PIACENZA

Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.15 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film “Napoleon” (USA, Gran Bretagna 2023, 2h 38’) diretto da Ridley Scott con Joaquin Phoenix.

COLI

Coli in Festa – Piazza Aldo Moro, dalle 19 una serata di divertimento con le specialità dello street food locale e con la musica di Marcolino Karaoke e dj set.

BETTOLA

Festa dell’Estate – Groppo Ducale, dalle 19 oggi e domani la Pro Loco di Groppo Ducale vi invita a due serate dedicate alla musica, alla buona cucina e al divertimento, al fresco delle colline di Bettola.

PONTEDELLOLIO

Festa del Cotechino – Cassano da questa sera, fino a martedì 13 nella piccola frazione del comune di Ponte dell’Olio si terranno cinque serate all’insegna delle specialità gastronomiche locali, della musica e del divertimento.

TRAVO

Noi di Travo – Piazza Trento, ore 21.15 ritorna l’attesissimo spettacolo di concorrenti allo sbaraglio che si ispira all’ex “Corrida”, diretto da anni dall’instancabile Mariella Cassinari.

PECORARA

E…state tra le Stelle – Osservatorio astronomico di Lazzarello, dalle 21 il Gruppo Astrofili di Piacenza APS organizza il consueto ciclo di osservazioni guidate del cielo stellato. La partecipazione è aperta a tutti gratuitamente, ma sarà necessaria una prenotazione preventiva gratuita solo per chi è interessato a entrare nella specola.

PIANELLO

Festa di San Fermo – Roccapulzana per tutto il fine settimana sarà possibile gustare i prodotti della cucina piacentina (come l’immancabile batarò valtidonese). Non mancherà la musica live per scaldare l’atmosfera e garantire il divertimento di grandi e piccini.

BOBBIO

Silent delle Stelle – Piazza Duomo, dalle 22 una serata dedicata agli appassionati di musica, che potranno scegliere tra tre postazioni diverse, ciascuna con sei generi musicali diversi per ballare tutta la notte!