“La luce che parla”: la nuova vetrata di Corradini illumina la chiesa di Santa Franca

Una volta Franco Corradini ha scritto: “La luce sa ciò che non sanno le parole”. Chi in questi giorni sia entrato nella chiesa di Santa Franca è stato testimone di un corpo a corpo: il primo, più immediato, è quello che la vetrata di Corradini – sovrastante l’ingresso – ingaggia con il sole che la illumina, dando plasticità ai colori e alle sfumature. Il secondo corpo a corpo è quello degli operai che con delicatezza e solidità si sono arrampicati sul ponteggio per procedere con l’installazione dell’opera: fragilissima come può essere un vetro, ma con un messaggio tenace che vede al centro l’agnello e la colomba.

Da oggi, giovedì 19 dicembre, – i lavori di allestimento dovrebbero terminare in giornata – la chiesa di Santa Franca di Piacenza ha una nuova opera di Corradini: non è la prima, dato che l’artista ha cominciato a “lavorare” nella chiesa del quartiere quasi trent’anni fa.

“Era il 1997 quando il parroco, don Maurizio Noberini, mi ha chiesto di realizzare una pala che ritraesse Santa Franca – spiega l’artista che ha assistito al montaggio della vetrata realizzato dal laboratorio “Tocchi di colore” – poi ho progettato altre due vetrate e le cappelle della riconciliazione”.

La vetrata verrà inaugurata la sera di Natale

Questa nuova opera, approvata dalla Commissione diocesana, nasce da un’idea meditata già sei o sette anni fa: “Avevo fatto un bozzetto iniziale legato ai sacramenti, ma quando poi ne abbiamo riparlato è emersa una nuova versione – spiega ancora Corradini – don Maurizio ci teneva che fosse presente l’agnello mistico insieme alla colomba, posizionata lateralmente perché nella parte superiore della vetrata c’è una zona in ombra per una sporgenza del tetto. Al centro c’è un fuoco simbolico con delle linee che si irradiano verso l’esterno schiarendosi sempre di più”.

“La inaugureremo la sera di Natale” spiega don Noberini, osservando le vetrate già montate e incendiate dal sole. Non occorrono altre parole: Corradini ha ragione, è la luce a parlare.