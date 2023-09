Bacheca in frantumi a Santa Franca, il responsabile a don Noberini: “Vorrei scusarmi”

Alle dieci di sera ha suonato il campanello di don Maurizio Noberini. “Sono stato io. Vorrei scusarmi” ha detto. Il ragazzo – italiano e residente a Piacenza – che l’altra sera ha rotto il vetro della bacheca dietro la chiesa di Santa Franca si è presentato così davanti alla porta del parroco. Dall’inizio dell’estate la parrocchia di don Noberini è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi che ha minacciato il sacerdote e vandalizzato diverse parti esterne della canonica. L’altra mattina don Noberini si è trovato il vetro della bacheca dietro la chiesa completamente sbriciolato. In tarda serata però l’autore del danno si è presentato in parrocchia per ammettere le sue colpe e scusarsi.

“È arrivato con la mano fasciata – spiega don Noberini – e mi ha spiegato che il danno non era intenzionale: era insieme agli altri ragazzi con il monopattino ed è andato a sbattere contro la bacheca rompendo il vetro. Gli ho fatto presente che è un comportamento improprio e che lui, insieme agli altri, si diverte a deturpare il volto della parrocchia senza motivo dato che la parrocchia non li ha cacciati, ma li accoglie. Anche adesso”.

“La mia intenzione è di cercare ancora una volta di avvicinarli e di parlare con loro – conclude don Noberini – e di aiutarli e di aiutarci tutti a cancellare questo clima di paura. Ricordiamoci comunque che siamo di fronte a un’emergenza educativa che stavolta tocca questo quartiere, ma non è solo di Santa Franca”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ