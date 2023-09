“Questa chiesa te la brucio”: minacce e danni alla parrocchia di Santa Franca

“Questa chiesa te la brucio: vengo qui con una tanica di benzina e brucio tutto” è la minaccia che si è sentito rivolgere don Maurizio Noberini da un gruppo di ragazzi del quartiere ma non solo, che da qualche tempo sta mettendo letteralmente sotto assedio la sua parrocchia.

Siamo in Santa Franca. Ieri mattina a finire in frantumi è stato il vetro della bacheca dietro la chiesa: i cocci sono rimasti per terra in attesa che i volontari della parrocchia li ripulissero. Qualche settimana fa era stata bersagliata la finestra dell’appartamento del parroco con una pallonata o un mattone che ha rotto tutto il vetro. Anche la scritta in ferro battuto davanti alla canonica è stata presa di mira, piegata in più punti e spezzata; un grande vaso di fiori è stato lanciato nel cortile e la targa che porta alla cappellina vandalizzata. Nella scalinata che scende ancora si vedono bottiglie vuote e cicchi di sigaretta.

Protagonisti sono un gruppo di quindici, venti ragazzi, italiani e stranieri, alcuni minorenni ma anche maggiorenni.

“La parrocchia non li ha cacciati – spiega don Noberini – dato che avevano preso l’abitudine di sostare e bivaccare agli ingressi della chiesa e della canonica o sulla scalinata che conduce alla cappellina, ho mostrato loro l’anfiteatro costruito dietro la chiesa: ho detto che avrebbero potuto utilizzarlo tranquillamente, chiaramente nel rispetto delle persone che abitano qui vicino, quindi senza eccessivi schiamazzi. È come l’accortezza di lasciarlo pulito, dato che i bidoni sono proprio qui vicino. Ma il mio invito non è stato raccolto”.

