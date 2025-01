Il Presepe di Strà – Santuario della Beata Vergine Madre delle Genti di Strà straordinario presepe con 32 personaggi in movimento, realizzato interamente con materiali di recupero e esteso su 20 metri quadrati. Uno spettacolo unico in cui fabbro, falegname, pescatore e altri prendono vita grazie a ingranaggi e motori riciclati. Visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 18.30 fino al 12 gennaio 2025 (chiuso durante le celebrazioni).

L’Artista e il Libro: da Rodin a Picasso – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi mostra dedicata al legame tra arte e libro nei primi decenni del Novecento, con una selezione di trenta libri rari dalla collezione privata di Giovanni Aldobrandini. Capolavori di Picasso, Dalí, Matisse e Rodin, insieme a un focus sul Surrealismo, celebrano il libro come oggetto d’arte. Visitabile da martedì a domenica dalle 9.30 alle 13; da venerdì a domenica, dalle 15 alle 18, l’esposizione resterà aperta fino al 2 marzo 2025.

EZIOlogia del divertimento – Biblioteca Passerini Landi mostra fotografica che celebra il gioco e l ironia, con le opere di sei artisti del Centro Socio-Educativo Tandem, in memoria di Ezio Trasciatti. La mostra sarà visitabile fino al 15 gennaio durante gli orari di apertura della biblioteca.

IT – Long Live The Queen – Teatro Politeama, ore 21 descritto come il miglior tributo ai Queen, lo spettacolo vede protagonisti i Break Free, quattro musicisti appassionati che ripropongono l’eccellenza della band britannica, con una carriera che li ha portati a condividere il palco con artisti di fama mondiale.

Settant’anni di arte lombarda nella collezione del Mim la mostra, allestita negli spazi espositivi degli Amici dell’Arte, presenta opere di grandi maestri come Enrico Baj, Mimmo Rotella, Aligi Sassu, Gillo Dorfles, Roberto Crippa, Marco Lodola e altri. Curata da Alessandro Azzoni, Roberta Castellani e Carlo Francou, l’esposizione, aperta fino al 15 febbraio, è visitabile al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato e domenica dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.

Alla corte della principessa – Max Ernst: Une semaine de bonté – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno esposizione temporanea dedicata a una delle opere più enigmatiche di Max Ernst, realizzata tra gli anni 20 e 30 del Novecento: Une semaine de bonté. Attraverso 18 stampe tratte da un’edizione del romanzo per immagini, il progetto si integra con le attuali visite guidate al castello, esplorando il legame tra il borgo e l’artista. La mostra sarà visitabile nei fine settimana fino al 30 marzo.

Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna oggi e domani, con un solo biglietto, si potrà accedere sia alla Cupola del Guercino che a quella del Pordenone, per ammirare una vista mozzafiato sulla città e sulle opere d’arte. Le salite alla Cupola del Guercino sono alle 15, 16 e 17, mentre alla Cupola del Pordenone alle 16 e 17. Prenotazione consigliata.

Le Stanze Segrete – Palazzo Farnese, dalle 10.30 alle 17.30 oggi e domani sarà possibile visitare la “Sala delle Dame” di Palazzo Farnese, decorata con affreschi di Sebastiano Galeotti. Sono previste due tipologie di visita, con prenotazione obbligatoria. È disponibile anche una visita virtuale per ammirare gli affreschi comodamente da casa.

Fedra di Seneca – Teatro San Matteo, ore 21 la Compagnia della Società Filodrammatica Piacentina presenta la nuova produzione per celebrare i 200 anni di attività. Lo spettacolo, in scena oggi e domani, è adattato e diretto da Silvia Zacchini, con un cast di grande talento.

Note a Margine – Nicola Piovani – Teatro Verdi, ore 20.45 Nicola Piovani racconta in musica oltre quarant anni di carriera, tra esperienze e aneddoti con Fellini, i Taviani, Cerami e Benigni. Con Marina Cesari (sassofono), Marco Loddo (contrabbasso) e Vittorino Naso (percussioni), un viaggio tra musica, cinema e teatro, dove la musica intreccia emozioni e ricordi.

Aldo Braibanti – “Frammenti dal Fondo dell’artista” – Centro Culturale Aldo Braibanti mostra dedicata all’eclettico artista Aldo Braibanti, con una selezione di materiali provenienti dal suo Fondo, tra cui libri, disegni, filmati e carteggi. L’evento offre un opportunità unica per conoscere la personalità innovativa di Braibanti. La mostra è visitabile oggi e domani, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Domenica 12

RIVERGARO

Le voci del cuore – Chiesa di Santo Stefano di Niviano, ore 16 il Coro Polifonico Farnesiano torna con il tradizionale concerto di Natale. Le Voci Bianche, Giovanili e Miste daranno vita a un esperienza musicale carica di emozione e spiritualità. L’evento è organizzato per sostenere una raccolta fondi per le adozioni in Bangladesh, promossa dall’Associazione Domenica CifarielloAPS.

PIACENZA

Concerto lirico-vocale: “Le sfumature d’amore del maestro Giacomo Puccini” – Sede Amici della Lirica, ore 17 emozionante viaggio tra le romanze e i duetti più celebri delle opere di Puccini. Il soprano Stefania Ferrari e il tenore Davide Piaggio, accompagnati al pianoforte dal maestro Elio Scaravella, interpreteranno brani da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot e altri capolavori. Ingresso libero.

Giovanni Allevi – Piano Solo Tour – Teatro Municipale, ore 18 il maestro Giovanni Allevi, uno dei più apprezzati compositori e pianisti italiani, arriva a Piacenza con il suo attesissimo tour. Dopo il successo delle prime date, con teatri gremiti e standing ovation, Allevi regalerà un’esperienza musicale unica, toccando le corde più profonde dell’anima del pubblico.

LUGAGNANO

Calancata 4Season – Ep. 1: “Alla Scoperta del Nostro Tartufo” – La Torricella Di Chiavenna Rocchetta, ore 9.30 nuova serie di escursioni dedicate alla scoperta del Piacenziano. Il percorso di 6 km, adatto a tutti, partirà da Torricella e sarà guidato da esperte guide turistiche e da un esperto di tartufi e ricercatore presso l’Università Cattolica di Piacenza. Al termine, degustazione con vini, salumi, risotto al tartufo e altri prodotti tipici della zona. Iscrizioni entro il 10 gennaio.

CORTEMAGGIORE

Gianluca Vialli: Le cose importanti – Teatro Duse, ore 21 presentazione letteraria dedicata alla figura di Gianluca Vialli, non solo come sportivo, ma anche come uomo di valori. Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti, autori del libro, condivideranno le riflessioni intime e profonde di Vialli, tratte dal docufilm La bella stagione. Parte dei proventi saranno devoluti alla ricerca sulla SLA.

MONTICELLI

Mostra del Presepe – Rocca Pallavicino Casali giunta alla sua 24ª edizione, si conferma ogni anno come una delle manifestazioni più attese del territorio, che ogni anno attira oltre 5.000 visitatori. Saranno esposti circa 40 diorami realizzati da maestri artigiani. La mostra sarà visitabile fino al 2 febbraio, con ingresso libero nei giorni festivi e la domenica, dalle 14.30 alle 18.