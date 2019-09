Missione tre punti per il Fiorenzuola: i rossoneri ospitano la Sammaurese

Dopo il pareggio esterno contro l’Alfonsine di domenica scorsa, il Fiorenzuola di mister Tabbiani si appresta ad affrontare la terza giornata di campionato del girone D di Serie D. Al Velodromo Pavesi oggi, domenica 15 settembre, alle 15.00, arriva infatti la Sammaurese di mister Protti. Una squadra, quella giallorossa, che è ancora ferma a 0 punti in classifica ma che ha mostrato sprazzi di ottimo gioco, segnando ben 4 reti dall’inizio del campionato.

In casa rossonera si è registrato in settimana l’arrivo di Tunesi, un vero e proprio ritorno per il classe 2000 scuola Pro Vercelli, che sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico fiorenzuolano.

Indisponibili i lungodegenti Bigotto e Corbari, si è registrato in settimana il reinserimento in gruppo di Moukam, classe 2001 proveniente dall’Atalanta che ha saltato per problemi muscolari gran parte della preparazione estiva. Ad essi, si aggiungono i forfait certi di Boilini e Colantonio, con la squalifica di Bajic che rende la lista degli assenti in casa U.S. Fiorenzuola piuttosto lunga.

I rossoneri hanno tuttavia preparato la gara con estrema cura, incuranti degli assenti e con grande voglia di continuare il trend positivo che al momento li mette in 3° posizione dopo 2 partite, alle spalle della corazzata Mantova F.C. e della sorprendente neopromossa Progresso.