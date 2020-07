Un esterno offensivo nuovo di zecca per il Fiorenzuola: ecco Niccolò Bruschi

Un esterno offensivo “nuovo di zecca” per il Fiorenzuola: si tratta di Niccolò Bruschi, fresco di firma con la società rossonera in vista della prossima stagione di Serie D. L’esterno offensivo classe 1998 approda alla corte di mister Tabbiani dopo l’ultima stagione divisasi tra Chieti e Vado. Con la maglia della squadra ligure, sono state 4 le reti segnate da Bruschi, con 5 assist all’attivo. Bruschi è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, e nella sua carriera ha militato anche in Lega Pro con esperienze tra le fila di Cuneo, Santarcangelo, Gozzano ed Arezzo.

Abile nei calci piazzati e dotato di grande tecnica individuale, Niccolò sarà a disposizione di Mister Tabbiani e del suo staff già a partire dal ritiro di agosto, andando a rafforzare un reparto offensivo che già ad oggi vanta le conferme di Tognoni ed Arrondini e l’acquisto di Oneto.