Il Fiorenzuola parte bene ma il Crema lo sorpassa: finisce 2-1

Vittoria del Crema (2-1) con sorpasso sul Fiorenzuola nell’allenamento congiunto disputato ieri sul terreno del Comunale. Gara a porte aperte con distanziamento degli spettatori e norme anti-Covid. Test probante per le due formazioni, che militano entrambe in serie D e nell’ultima stagione erano anche nel medesimo girone. Crema molto cambiato rispetto all’ultimo campionato conclusosi in retrovia; Fiorenzuola molto pimpante e ben ordinato nella prima frazione di gara. La squadra rossonera tiene spesso il pallino del gioco anche se concede qualche sporadica occasione agli ospiti. Come al 10’ quando il bomber Nicola Ferrari si trova sul piede la palla gol del vantaggio ma angola troppo. Il Fiorenzuola, che parte con la coppia inedita di esterni , quali Vita che prende il posto di Tognoni e Bruschi a sinistra, passa in vantaggio al 21’. Pennesi smanaccia un cross proveniente dalla sinistra e Vita ben piazzato effettua il tap-in vincente. Al 41’ il Crema ha la possibilità di pareggiare: la difesa rossonera rimane ferma e Ferrari si porta in zona tiro ma colpisce la traversa.

Poche le sostituzioni all’inizio della ripresa, sostituzioni però che si accentuano col passare dei minuti. Entrano in campo per i valdardesi Tognoni, Facchini ed Esposito, un giovane classe 2001 in prova, dotato di tantissima corsa. Il Fiorenzuola cerca il raddoppio. Da applausi l’azione del 14’ con lancio di Zaccariello per Tognoni che serve Oneto, il cui tiro al volo va alto di poco. Battaiola nel frattempo è bravissimo a fermare Russo scattato in contropiede. Rossoneri sempre più giovani con i cambi che a lungo andare subiscono il gol del Crema fattosi più intraprendente. Mandelli al 29’ colpisce la traversa, riprende Dell’Aquila che pareggia. Sullo slancio il Crema sorpassa con un gol capolavoro di Campisi che coglie l’incrocio con un tiro a giro. Fiorenzuola subito vicino al pari. Scambio Esposito-Tognoni-Esposito con conclusione del giovane in prova a fil di palo. Domenica allenamento congiunto al Comunale (ore 16,30) con il Seregno.

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Romeo (46′ Parenti); Guglieri; Zaccariello (70′ Colleoni); Cavalli (46′ Facchini); Ferri (65′ Marmiroli); Vita (65′ Saia); Perseu (46′ Esposito); Oneto (72′ Bertè); Stronati (65′ Hathaway); Bruschi (46′ Tognoni). All. Tabbiani. A disposizione: Ghezzi; Marchi; Gatti; Baldini.

Reti: 21′ Vita (F); 74′ Dell’Aquila (C); 77′ Campisi (C)