Serie D, poker irresistibile del Fiorenzuola al Corticella: rossoneri in vetta da soli

CALCIO SERIE D – Grazie all’ennesima prova sontuosa di una stagione a dir poco avvincente, il Fiorenzuola ha rifilato questo pomeriggio (1° aprile) un poker che non ammette repliche alla Cenerentola del girone D di Serie D Corticella, consolidando la prima posizione in solitaria: l’Aglianese, principale contendente alla promozione in Serie C, ha infatti perso in casa della Sammaurese.

Rossoneri in totale dominio della gara, sbloccata poco prima del 15’ grazie a un gol di Michelotto. Circa 10 minuti più tardi è Esposito a raddoppiare, con la terza rete che siglata da Arrondini alla mezzora. Ci ha poi pensato lo stesso Arrondini a chiudere i conti cinque minuti dopo l’avvio di ripresa, suggellando il pomeriggio di gloria dei ragazzi di mister Tabbiani.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI