Serie D, Aglianese-Fiorenzuola 1-0. Rossoneri agganciati in vetta dai toscani

SERIE D, GIRONE D – Grazie al gol di Brega siglato al 13′ del primo tempo, l’Aglianese si aggiudica lo scontro diretto d’alta quota con il Fiorenzuola, agganciando in vetta i rossoneri. Per i ragazzi di mister Tabbiani, i quali hanno chiuso in 10 uomini dopo l’espulsione di Bruschi al 19′ della ripresa, non si concretizza dunque il primo tentativo di fuga.

Sfida accesa e con diverse occasioni, nel finale i piacentini sono andati più volte vicini alla rete del pareggio, con il portiere avversario Carcani assoluto protagonista.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI