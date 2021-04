Basket Serie B: Fiorenzuola Bees, contro Palermo è sfida da dentro o fuori

Quella in programma alle 19.00 di oggi, domenica 18 aprile, al PalaMagni di Fiorenzuola è la classica partita da dentro o fuori in chiave salvezza in Serie B.

Si affrontano infatti i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti, squadra al momento al penultimo posto in classifica a 10 punti (a braccetto di Torrenova, Piadena e Sangiorgese) e Palermo, compagine all’ultimo posto in classifica a quota 5 punti.

I siciliani di coach Verderosa sono ad un bivio fondamentale, in quanto la retrocessione diretta dell’ultima classificata li vede ad oggi a -5 a 4 giornate dal termine dalla penultima in classifica; dal canto proprio, Fiorenzuola vuole provare una clamorosa rimonta per uscire dalla zona playout, che dista ad oggi solo 2 punti nonostante alcune partite da recuperare da alcune squadre.

Il ko per 80-74 contro Bernareggio 99 ha dimostrato ancora una volta il valore di Fiorenzuola, beffata ancora sul finale da una delle migliori squadre del campionato; un altro boccone amaro per i gialloblu, che tuttavia hanno replicato un’altra grande prestazione dopo quelle offerte contro Vigevano, Agrigento e Piacenza nelle scorse settimane.

Fiorenzuola vuole affidarsi ancora una volta all’estro dei propri esterni/guardie, con Timperi e Livelli sopra i 15 punti di media nelle ultime 4 partite disputate, a cui si aggiunge un Galli da 11,8 punti e 6,5 rimbalzi a gara negli ultimi incroci. L’apporto dei lunghi Ricci e Allodi (quest’ultimo in crescita di forma con i 20 punti e 7 rimbalzi siglati sul referto post Bernareggio) sono altre chiavi importanti in queste ultime gare di Fiorenzuola.