Fioerenzuola Bees, contro la Sangiorgiorese due punti d’oro: salvezza a un passo

Per la 22° giornata del campionato Serie B Old i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti fanno visita a Sangiorgese Basket in una sfida chiave per la corsa salvezza di entrambe le squadre.

I Bees partono a marce altissime con uno 0-6 firmato Galli, Allodi e Livelli; Bargnesi riequilibra la partita con il gancio mancino al 4’. 7-9.

Bracci nel pitturato dice 10-13 al 6’ con il semigancio destro, ma Bianchi con la tripla dal palleggio impatta a quota 15-15 al 9’. Sangiorgese mette la freccia nel finale, con il 18-15 per la fine del primo parziale.

Brighi accende la miccia a inizio secondo quarto con 6 punti personali per il sorpasso dei gialloblu, ma la tripla di Bargnesi e’ esiziale per i draghi Lombardi. 30-29 al 16’.

La partita diventa punto a punto; Bianchi prova a caricarsi sulle spalle quasi tutti i tiri di Sangiorgese Basket, mentre Fiorenzuola si affida alla penetrazione in terzo tempo di Galli per entrare negli ultimi 30 secondi sotto di sole 3 lunghezze. 36-33, punteggio con cui le squadre vanno all’intervallo lungo.

Artuso con il 2/2 ai liberi inaugura il secondo tempo facendo allungare i padroni di casa; ma Livelli con 6 punti personali fa mettere la freccia ai Bees. 38-42.

Bianchi con altri 3 punti personali prova a ricucire il gap; Fiorenzuola e’ pero’ totalmente in partita, e con il contropiede trova la sponda di Timperi per Bracci. 41-47 al 26’ e timeout pieno per coach Quilici.

Le difese diventano di una intensità’ clamorosa; Galli allo scadere dei 24 secondi accelera e va a canestro per il +6 Fiorenzuola, ma Bushi risponde sotto le plance con grande fisicita’. Il terzo quarto si chiude sul 46-50.

Nell’ultimo quarto Brighi e Fowler mantengono alta la bandiera dei Bees fin dall’inizio con due canestri fondamentali per il 52-56 al 33’.

Berra si inventa un canestro personale in fade away per il -2 di Sangiorgese, riuscendo dopo 30 secondi a mettere la freccia per i padroni di casa con un’altra tripla personale. 57-56 e timeout Fiorenzuola.

Timperi difende durissimo e corre per due volte consecutive in contropiede per 4 punti personali. 57-62 e timeout pieno di Sangiorgese.

Bargnesi con la tripla fuori equilibrio al 38’ riporta a -2 la Sangiorgese (64-62) rendendo il finale infuocato.

A 30 secondi dal termine Livelli con un 2/2 pesante come un macigno fa +4 per Fiorenzuola. I gialloblu difendono strenuamente fino alla fine, chiudendo con una vittoria di un peso capitale. Finisce 62-68.

LTC Sangiorgese Basket vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 62-68

(18-15; 36-33; 46-50)

Sangiorgese Basket: Artuso 9; Baggi ne; Dushi 8; Cassinerio ne; Dieng 4; Bianchi 17; Bargnesi 12; Berra 10; Fragonara; Codato ne; Toso 2; Pisoni ne. All. Quilici

Fiorenzuola Bees: Galli 6; Timperi 8; Bracci6; Rigoni ne; Livelli 18; Allodi 9; Zucchi ne; Fowler 7; Fellegara ne; Bussolo ne; Brighi 13; Ricci 1. All. Galetti