Fiorenzuola, la società ha depositato i documenti per l’iscrizione in Serie C

Come aveva promesso il vicepresidente Daniele Baldrighi, oggi (sabato 3 luglio) il Fiorenzuola ha ufficialmente depositato la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, con la promozione tra i professionisti ottenuta due settimane fa grazie alla vittoria contro il Sasso Marconi, in grado di sancire il primo posto nel girone D di Serie D.

I tifosi possono dunque tirare un bel sospiro di sollievo, dopo la notizia (rilanciata dal sito TuttoC.com) relativa ad alcuni problemi interni alla società che avrebbero minato l’iter di iscrizione all’imminente stagione di Lega Pro.

Indiscrezioni subito smentite dal club di patron Pinalli che ha negato con forza quanto insinuato, ribadendo al tempo stesso la volontà di proseguire con il progetto iniziato diverse stagioni fa.