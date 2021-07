Supercoppa di B: la stagione del Basket Fiorenzuola inizia contro Cremona

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noti i gironi e la formula di svolgimento della Supercoppa di Serie B 2021.

LA FORMULA – Gli 8 gironi da 8 squadre sono composti con criteri di vicinanza geografica ed ogni squadra ha indicata la propria posizione nel ranking del proprio girone determinato dalla classifica ottenuta nella stagione 2020/2021.

La squadra che ha la migliore posizione del ranking gioca in casa e la regola vale per ogni singolo turno: quarti, semifinale, finale (esempio: la testa di serie numero 1, se approda in finale, gioca tutti i tre turni sul suo campo).

Ogni squadra vincente il proprio girone è qualificata alla Final Eight che si svolgerà dal 24 al 26 settembre (sede da definire).

LE DATE – Le società possono accordarsi per definire data ed ora di gioco. In assenza di indicazioni le gare sono cosi fissate:

Prima giornata: domenica 12 settembre, ore 18.30 – Seconda giornata: 16 settembre, ore 20.30 – Terza giornata: domenica 19 settembre, ore 18.30

GIRONE D

Quarti (entro il 12 settembre)

G1 Bergamo (1) – Desio (8)

G2 Crema (4) – Pavia (5)

G3 Bernareggio (2) – Olginate (7)

G4 Juvi Cremona (3) –Fiorenzuola Bees (6)