Serie C, per Piacenza e Fiorenzuola la Coppa Italia parte sabato 21 agosto

Il consiglio direttivo della Lega Pro ha deliberato lo spostamento della data di inizio della Coppa Italia di Serie C di una settimana, originariamente fissato per sabato 14 agosto. Il primo turno eliminatorio è dunque in programma sabato 21 agosto.

Ecco le nuove date

Primo turno eliminatorio: sabato 21 agosto

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 15 settembre

Ottavi di finale: mercoledì 3 novembre

Quarti di finale: mercoledì 24 novembre

Semifinali: andata mercoledì 15 dicembre e ritorno mercoledì 19 gennaio

Finale: andata mercoledì 2 marzo e ritorno mercoledì 5 aprile