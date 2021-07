Battaiola para due rigori ma non basta: Fiorenzuola battuto 1-0 dalla Reggiana

Non è bastato un Battaiola in formato “superman”, capace di parare ben due rigori agli avversari: il Fiorenzuola esce sconfitto di misura dal confronto con la Reggiana, prima amichevole estiva per i rossoneri di mister Tabbiani.

Sabato 7 agosto ancora una trasferta per i rossoneri, che se la vedranno con la Pergolettese (alle 17.00) al Campo comunale Ripalta Cremasca.

Allenamento Congiunto

A.C. Reggiana vs U.S. Fiorenzuola 1-0

A.C. Reggiana: Venturi; Laezza; Contessa; Rozzio; Rossi; Cauz; Libutti; Del Pinto; Zamparo; Radrezza; Neglia. All. Diana. Subentrati: Voltolini; Oppizzi; Chiesa; Rota; Luciani; Fiorentini; Varone; Favale; Muroni; Marchi; Marconi; Sorrentino.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola (80’ Maini); Olivera (46’ Danovaro); Guglieri (85’ Gazzola); Palmieri; Potop (46’ Cavalli); Ferri (72’ Marmiroli); Giani (46’ Mamona); Esposito (80’ Facchini); Tommasini (46’ Arrondini); Bruschi (46’ Oneto); Maffei (67’ Baldini). All. Tabbiani

Reti: 88’ Favale (R)

Note: Al 43’ e al 53’ Battaiola (F) para rigori a Zamparo (R)

