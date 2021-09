Il Fiorenzuola non vuole smettere di stupire: alle 20.30 arriva l’Albinoleffe

Tutto pronto per la sfida di questa sera, 12 settembre, tra Fiorenzuola e Albinoleffe, valida per la terza giornata di Serie C.

Al velodromo Pavesi i rossoneri ritrovano un’avversaria datata, il cosiddetto e storico “vecchio” Leffe compagno di tante sfide negli anni ottanta e novanta e poi fusosi nel 1998 con l’Albinese. Un’unione che ha portato in dote alla squadra bergamasca tanti successi e allori compresa la partecipazione a ben nove stagioni consecutive in serie B, tra il 2003 e il 2012. Una squadra che si presenta sul terreno del Comunale con un buonissimo blasone e sebbene sia ritornata in C dopo gli anni d’oro è pur sempre sulla breccia e lotta per le prime posizioni.

E’ una squadra forte e dotata di qualità in tutti i reparti. Ha cambiato direttore sportivo e allenatore durante il calcio mercato ma ha mantenuto il bomber Manconi, 18 reti tra campionato e play off nella passata stagione e già a due realizzazioni in quella corrente. Dopo aver battuto il Lecco in coppa Italia, l’Albinoleffe alla prima giornata è andato a violare il campo della Pro Patria (1-2) mentre nel secondo turno ha pareggiato sul proprio terreno per 1-1 contro il Sud Tirol. Un pari che non è certo uno scivolone visto che la formazione alto atesina è ritenuta di grande spessore ed in grado di recitare un ruolo di primo piano quanto l’Albinoleffe nel campionato di serie C.

I punti in classifica sono attualmente quattro sia per i valdardesi che per la compagine bergamasca. La gara di questa sera potrebbe essere uno stimolo invitante per entrambe nell’intento di effettuare un bello scatto in avanti e proseguire la serie positiva. Visto nell’ottica Fiorenzuola si tratta di misurarsi contro una formazione solida ed esperta, che conosce bene la categoria. Non sarà gara facile per gli uomini di Tabbiani che dovranno lottare fino all’ultimo minuto.

Tolti Stronati e Fiorini assenti per infortunio, le disponibilità per fine squalifica di Palmieri e Tommasini arricchiscono le scelte per il varo della formazione. Tommasini in questo momento è l’attaccante centrale che ha maggiori percentuali di partire titolare, in ballottaggio con Arrondini e Oneto. A centrocampo ci sono diversi candidati. Davanti alla difesa si accende il duello tra Zaccariello e Nelli ma potrebbe inserirsi anche lo stesso Palmieri. Che in alternativa potrebbe essere dirottato a destra o sinistra dove però se la dovrebbe vedere con Esposito e Currarino. Quest’ultimo potrebbe però anche riprendersi la corsia esterna come fatto a Salò, in questo caso entrando in competizione con Mamona. Le numerose varianti lasciano la porta aperta pure ai ballottaggi nella linea difensiva.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Esposito, Zaccariello, Palmieri; Currarino, Tommasini, Bruschi. (Burigana, Potop, Varoli, Guglieri, Danovaro, Nelli, Godano, Molinaro, Mamona, Giani, Maffei, Oneto, Arrondini). All. Tabbiani.

ALBINOLEFFE (3-4–1-2) Savini; Saltarelli, Borghini, Ntube; Gusu, Giorgione, Nichetti, Tomaselli; Gelli; Cori, Manconi. (Doumbia, Rossi, Facchetti, Miculi, Riva, Genevier, Poletti, Piccoli, Petrungaro, Martignago, Galeandro). All. Marcolini.

ARBITRO Andreano di Prato