Il Fiorenzuola resta in 10 e crolla ad Arzignano: 3-0 e play out ormai certi

Il Fiorenzuola esce sconfitto nettamente dallo scontro salvezza di Arzignano e deve praticamente rassegnarsi a giocare i play out.

Allo stadio Del Molin finisce 3-0 per i locali, un risultato maturato nel secondo tempo, dopo che i rossoneri erano rimasti in 10 uomini a causa della espulsione di Reali per somma di ammonizioni.

Fiorenzuola che resta così a quota 37, Arzignano che scappa a 43. Per i rossoneri sabato prossimo difficile sfida interna contro il Padova, poi la domenica successiva scontro diretto a Novara.

la cronaca di arzignano-fiorenzuola 3-0

L’inizio di partita è di studio, con la gara che rimane molto tattica nella zona nevralgica del campo; sul primo tiro-cross dell’Arzignano al 27’ il destro a rientrare dalla sinistra di Bordo rimbalza in area piccola, con Sorzi che con un balzo da felino deve deviare il pallone in corner.

Il Fiorenzuola costruisce una bella azione palla a terra al 30’, con Sussi lanciato sulla destra che crossa per l’accorrente Nelli, ma il tentativo al volo al limite dell’area è abbondantemente alto.

Al 35’ grande occasione per l’Arzignano, con Menabò che al limite dell’area sponda con il petto un traversone da destra a mezz’altezza; è Barba con la volèe a calciare di poco a lato della porta di Sorzi.

Al rientro dagli spogliatoi il Fiorenzuola resta subito in 10 uomini, con la doppia ammonizione comminata a Reali al 50’. Mister Tabbiani opta per arretrare Mora a fianco di Cremonesi al centro della difesa, con D’Amico che deve far posto a Di Gesu’ in una partita sicuramente in salita.

Parigi prova a lavorare un buon pallone al 59’ lanciato in velocità quasi in modo casuale da Geminiani, con lo scarico per Casini nettamente alto sopra la traversa.

Passa avanti la squadra di Bentivoglio al 66’, con Casini che con il cross a rientrare di destro da sinistra trova il colpo di testa di Menabò su cui non può nulla Sorzi. 1-0

I rossoneri provano a gettarsi in avanti, ma in contropiede al 70’ Lakti ha una progressione imperiosa, ed entrando in area da destra calcia sotto la traversa. E’ raddoppio per l’Arzignano. 2-0.

Nelli all’85’ prova sugli sviluppi di un calcio piazzato laterale a crossare al centro, ma il colpo di testa al centro dell’area è alto sopra la traversa.

I rossoneri provano a lanciarsi in avanti nel finale, ma in contropiede a tutto campo è Lakti al 91′ a dare il colpo finale alla squadra di Mister Tabbiani. 3-0.

Finisce così, con il Fiorenzuola che resta a quota 37 punti e attende gli ultimi 180 minuti stagionali, con la consapevolezza di aver disputato un buon girone di ritorno e attendendo con entusiasmo quelli che ormai sembrano probabili playout.

Il tabellino di arzignano-Fiorenzuola 3-0

Arzignano Valchiampo: Pigozzo; Casini; Lakti; Bordo (81’ Antoniazzi); Menabò (81’ El Hilali); Gemignani (62’ Bernardi); Barba (72’ Mattioli); Davi; Boffelli; Milillo; Parigi (72’ Faggioli). All. Bentivoglio

U.S. Fiorenzuola 1922: Sorzi; Nelli; Oneto (62’ Alberti); Ceravolo; Sussi; Morello (62’ Gentile); Cremonesi (71’ Bocic); Mora; Brogni; D’Amico (51’ Di Gesu’); Reali. All. Tabbiani

Arbitro: Iannello da Messina

Reti: 66’ Menabò (A); 70’ Lakti (A); 91′ Lakti (A)