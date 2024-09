Fiorenzuola a Sasso Marconi, tra dolci ricordi e voglia di continuità

Fiorenzuola a Sasso Marconi per la seconda giornata di campionato del girone D di Serie D (fischio d’inizio alle 15.00).

Un viaggio diviso tra i ricordi e la ricerca della continuità.

Su questo campo i rossoneri hanno conquistato tre stagioni or sono la matematica promozione in Serie C.

Il capitolo continuità è, invece, la ricerca della conferma di una squadra che si è ben comportata contro una big come la Pistoiese e che ora deve fare altrettanto contro un avversario che non avrà il tasso tecnico degli avversari di una settimana fa, ma che si presenta insidiososa.

le probabili formazioni di sasso marconi-fiorenzuola

Sasso Marconi (4-3-3): Celeste; Tarozzi, Cudini, Marcaletti, Montanaro; Galassi, Geroni, Armaroli; Jassey, Mancini, Deme Serigne. (Bisazza, Barattini, Romagnoli, Cinquegrana, Bonfiglioli, Pelloni, Pampaloni, Michael, Lisanti). All.: Pedrelli

Fiorenzuola (3-4-2-1): Gilli; De Ponti, Ronchi, Bran; Lori, Finardi, Tringali, Ghibaudo; Gavioli, Sementa, Gozzerini. (Cabrini, Oboe, Sette, Mosole, Trovade, Nagy, De Simone, Niccolai, Lauciello). All.: Cammaroto